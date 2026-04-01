日本銀行はさきほど、3カ月ごとに企業の景況感を調査する短観＝全国企業短期経済観測調査の最新の結果を発表しました。【映像】東京都上空の様子代表的な指標である大企業の製造業の景気判断を示す指数はプラス17となり、去年12月の調査から1ポイント改善しました。4期連続の改善で、2021年12月以来の水準です。大企業の非製造業はプラス36と横ばいでした。一方で先行きの見通しは、ほぼ全ての業種で悪化しました。大企業