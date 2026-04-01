横浜家系ラーメンの壱角家は、2026年4月1日から13日までの期間限定で、「壱角家【無限ライス】新生活応援フェア」を開催します（一部店舗を除く）。麺類を注文すれば、ライスが無料食べ放題歯ごたえのある特製中太麺に、濃厚でクリーミーな「濃まろ豚骨スープ」が絡み、何度でも食べたくなる壱角家の家系ラーメン。家系ラーメンはライスとの相性も最高で、スープをたっぷり吸った海苔でライスを巻いて食べる「家系めし」は、まさに