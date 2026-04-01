フェリシモは軟調な動き。３月３１日の取引終了後に集計中の２６年２月期の連結業績について、営業利益が従来予想の１億３７００万円から２億１５００万円（前の期比３．１倍）へ、純利益が１億７９００万円から３億５８００万円（同２．６倍）へ上振れて着地したようだと発表したが、これを好材料視する動きは限定的のようだ。 売上高は３０５億３１００万円から２９１億７９００万円（同０．９％減）へ下振れたものの、フ