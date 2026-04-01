エクサウィザーズに大量の買い注文が集まっている。同社は３月３１日の取引終了後、三井住友フィナンシャルグループとの間で資本・業務提携に関する契約を締結したと発表した。第三者割当増資後に三井住友ＦＧはエクサＷｉｚの筆頭株主となる見通し。ＡＩ活用やＤＸ推進で協業するといい、ポジティブ・サプライズと受け止められた。 エクサＷｉｚは三井住友ＦＧを割当先として新株９５５万株を１株５６５円で発