ＡＭＧホールディングスが５日ぶりに反発している。午前９時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の１６億５０００万円から１８億４０００万円（前の期比１８．６％増）へ、純利益が１０億円から１０億７０００万円（同９．７％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 売上高は３２０億円から３１３億円（同２．９％増）へやや下振れたものの、第４四半期に建