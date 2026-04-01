ＹＥＤＩＧＩＴＡＬが急反発している。３月３１日の取引終了後に発表した２７年２月期の連結業績予想で、売上高２２０億円（前期比８．６％増）、営業利益２２億円（同３５．１％増）、純利益１６億円（同２４．８％増）と大幅増益を見込み、年間配当予想を前期比１０円増の３０円としたことが好感されている。 ビジネスＤＸの新規案件獲得や新サービスの提供によりビジネスソリューションは前年並みを見込む