東映アニメーションは２月２５日安値２２３９円を底に反発基調へと転じており、２７年３月期以降の業績回復を織り込み更なる上値を目指しそうだ。 １月３０日に発表した２６年３月期第３四半期累計連結決算は、営業利益２３３億１８００万円（前年同期比０．３％減）だった。欧米における「ワンピース」の認知度向上などで引き続き収益性の高い海外商品化権販売は好調だったものの、前年同期に好調だった「スラ