午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５０７、値下がり銘柄数は４２、変わらずは１７銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、銀行、機械、電気機器、卸売、石油・石炭など。値下がりは鉱業、海運のみ。 出所：MINKABU PRESS