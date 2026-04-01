6月26日に日米同時公開されるDCユニバースの新作映画『スーパーガール』の本予告が公開された。 参考：『スーパーガール』6月26日に日米同時公開永瀬アンナのナレーション入り日本版特報も 本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スーパーマン／クラ