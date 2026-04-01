1日10時現在の日経平均株価は前日比1947.52円（3.81％）高の5万3011.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1507、値下がりは42、変わらずは17と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは7銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を1銘柄で370.08円押し上げている。次いでＳＢＧ が210.79円、東エレク が1