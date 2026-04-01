サッカーの日本代表が国際親善試合でイングランド代表に勝利したことが、中国でも注目を集めている。FIFAランキング18位の日本は3月31日、同4位のイングランドとサッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦。前半23分に三笘薫が自陣でボールを奪うと、味方との連携からドルブルで敵陣に進入。左サイドの中村敬斗に展開して自ら中央に入っていくと、中村からのグラウンダーのパスにダイレクトで合わせてゴールネットを揺らした。