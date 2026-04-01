「ブルージェイズ−ロッキーズ」（３１日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は「４番・三塁」でスタメン出場。２点を先制しなおも五回１死満塁の第３打席で見逃し三振に倒れ、ＡＢＳチャレンジにも失敗した。岡本はカウント１−２からの４球目、低めの変化球を見極めたかに思われた。だが球審はストライクコール。これに自らのヘルメットをたたいてＡＢＳチャレンジを要請。だがボールは半個分、ストライクゾーンの