女優の長谷川京子（47）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。“デート”姿を公開した。「シンガポールに住む学生時代の友人が一時帰国」と書き出した長谷川。「またすぐシンガポールに戻るため今回は最後のデート。寂しいなあと思いながらも、普段も6時間とか長電話しちゃってる。6時間だとシンガポールに会いに行けちゃうねなんて笑いながら」と仲の良さをアピールした。「今宵はわたしの大好きなレストランに連れて