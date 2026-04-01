利用客で混雑する羽田空港の国内線出発ロビー＝2025年12月イラン情勢の悪化で、航空機の燃料価格が急騰していることを受け、全日本空輸と日本航空が国際線で導入している燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を、6月発券分から大幅に値上げする見通しとなったことが1日分かった。夏休みシーズンを直撃し、観光需要への影響が懸念される。燃油サーチャージは、燃料費の変動分を航空券代とは別に徴収する仕組み。6、7月分の欧州