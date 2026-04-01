福岡県警が詐欺と窃盗の疑いで、フィリピンを拠点とする暴力団系の日本人集団「JPドラゴン」の関係者5人を逮捕する方針を固めたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。フィリピン当局が拘束しており、近く強制送還する。