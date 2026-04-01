落とし物の特徴をスマホから入力すると、AIが自動照合する検索サービス「find」の活用が広がっている。4月1日からはJR東日本でも導入され、年内に全国のJRに拡大予定だという。スマホから問い合わせでAIが自動検索棚からあふれんばかりに並んでいるのは、さまざまな色やかたちをした数百本もの傘。これらはすべて「落とし物」だ。警視庁遺失物センターによると、東京都内で2025年の1年間に警察に届けられた落とし物は、件数・金額