Image: un1corn こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。2wayや3wayのバッグはたくさんありますが、使ってみるとどちらかの持ち方が“おまけ”になっていることもありますよね。そんなジレンマを解決すべく、トートとリュックどちらも主役になることを目指して生まれたのが「トートリュクス」というバッグ。商談や混雑する電車等では手持ちトートでスッ