Photo: ギズモード・ジャパン メモリ不足でも削れない〜。世界を襲う物価高の嵐。それでも消費者離れを防ぐため、価格据え置きにするには、スマートフォンなどはスペックダウンで乗り切れるなんて予測が出されていました。ところが、意外にもスペックは譲れないのが現状のようです。AI需要は避けられない…9to5Macは、2026年のスマートフォン市場のトレンドを報じました。当初は、NAND型フラ