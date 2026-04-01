ボートレース津のＧＩ「津ダイヤモンドカップ」が２日に開幕する。地元ＧＩ初参戦となる新鋭・中山翔太（２２＝三重）が大一番を前に意気込みを明かした。――前節の若松でＦ休みから復帰中山休みに入る前まではだいぶいい感じの流れだったけど、休みに入って津で練習ができなかった。１か月、ボートに乗っていなかったので、ちょっとなまっていましたね。でも、若松でいっぱい試運転をしてだいぶ取り戻せてきたかなと思っ