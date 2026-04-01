番組内で称賛された九里亜蓮の完封劇と投球術パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行きsupported by プロ野球 ファンスターズリーグ」に3月30日、谷繁元信氏と里崎智也氏が出演した。28日の楽天戦で完封勝利を挙げたオリックスの九里亜蓮投手を大絶賛した。開幕戦で0-10と大敗したオリックス。嫌な空気感のなか、第2戦のマウンドに上がった九里が楽天打線を圧倒した。里崎氏は「フロントドア、バック