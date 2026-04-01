おうちの中で筋トレをしている時に、猫ちゃんが様子を見にやってきたという経験がある人もいるのではないでしょうか？そんな猫ちゃんの指導を受けるトレーニングタイムの光景が、表示回数20万を突破する反響を見せています。その光景を見た人からは、「これは真面目に頑張るしかありませんね（笑）」「厳しいなあｗ」と、温かい笑いが巻き起こることとなりました。 【写真：お母さんが『腹筋』をしていたら、猫がそばにやっ