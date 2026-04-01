子猫の頃と同じポーズをした「こはく」ちゃん。挨拶をするかのように「ハーイ」と手をあげている姿が今も昔も変わらず可愛らしく、18万以上閲覧されていました。 「昔も今もかわいい」「プリティーすぎて泣く」といったコメントが寄せられています。 【写真：挨拶をするかのように『右側のおててをあげていた子猫』→成長した『現在の様子』を見ると…尊すぎる光景】 今も昔もカワイイ！ Xアカウント『三毛