中東情勢などにより世界の株式市場が乱高下し、投資のタイミングに悩む個人投資家は少なくない。そんな中、センスや運に頼らない「究極の再現性」で支持を集める“億り人”がいる。彼が提唱するのは、単なる高配当ではなく、将来にわたって配当が増え続ける「増配株」を狙う合理的な投資術だ。相場の波に翻弄されず、着実に利益を積み上げるための具体的な戦略と銘柄選びの基準に迫る。【プロフィール：配当太郎（はいとうたろう）