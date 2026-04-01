きょうの日経平均株価は、イラン情勢が収束する期待を背景に値上がりしています。【映像】日経平均株価の動き日経平均はイラン情勢の長期化への懸念から、きのうまで4営業日続けて値下がりしています。きょうは取引開始とともに800円余り値上がりし、上げ幅はその後、1800円を超えました。市場関係者は、アメリカのトランプ大統領が2、3週間以内にイランから撤退する見通しを示したため、事態の収束への投資家の期待が高まっ