俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が「MIYASHITA PARK」の年間イメージキャラクターに就任。齋藤工、池松壮亮らに続き、独自の存在感を放つビジュアルでMIYASHITA PARKともに歩んでいく。【写真】真剣な眼差し…力強い目力を披露する高石あかりテーマは昨年に引き続き「NO MORE NORMAL. まっすぐ、はみだせ。」好きなものに、まっすぐでいること。同時に、その枠を越えていくこと。そんな「まっすぐ、はみだす」何にも染ま