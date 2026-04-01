●惣菜づくりに定評のある福岡のローカルスーパー『ダイキョーバリュー』。その長者原店に誕生した手づくりパン工房がいま注目を集めています。スーパーの総合力を生かした調理パンの実力とは？惣菜づくりに力を入れる福岡のローカルスーパー「ダイキョーバリュー」をご存知でしょうか？ 近年は全国放送のテレビ番組で特集されるなど、ひと味違うスーパーとして注目を集めています。そんなダイキョーバリュー長者原店の売り場に誕