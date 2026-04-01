こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「メイクをするとなんだか老けて見える…」とお悩みではありませんか？心当たりのある方は、チークの入れ方を変えてみると印象が変わるかもしれません。今回は、老けて見えるチークと改善方法をご紹介します。【詳細】他の記事はこちらNG1：内側に丸く入れる頬の内側に丸くチークを入れるメイクは、若い頃に流行したメイクの一つです。かわいらしい印象が好きな方から人気がありましたが