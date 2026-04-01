占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に2026年4月の運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。【詳細】他の記事はこちら2026年4月の運勢カード名【法王】新しい流れも受け止める今月のテーマは「突然の変化に備える」4月26日、変化と革命をもたらす天王星が、約7年ぶりに次の星座へと移動します。これまでの「安定」や「安心」を大切にしてきた流れから、「情報」や「コミュニケーション」を重視する流