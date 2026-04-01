お花を飾るとお部屋が一気に明るくなり、気持ちも穏やかになりますよね。ただ、ズボラな筆者は水の入れ替えなどがハードルが高く、かといって造花はフェイクっぽく見えるのがちょっと気になる…。そんななか、ダイソーでリアルな造花ブーケを発見！ボリュームのあるブーケなので、アレンジ要らずでおしゃれに飾れますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リリーピンクッションブーケ価格：￥330（税込）販売ショップ