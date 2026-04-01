レトルトのパスタソースは手軽さが魅力。ダイソーにずらっと並んでいるお馴染みのメーカーから、ちょっと特別感のある商品が登場しています。価格が倍なだけあって、香りやコクがしっかり感じられる仕上がり。お肉のゴロゴロ感もアップしていて、食べ応えも十分◎お店で食べるようなリッチな味わいで、かなりおすすめです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：自慢のパスタ ポルチーニ薫る粗挽き牛肉のボロネーゼ価格：