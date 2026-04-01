潜水艦の隠密性向上に大きく貢献横浜ゴムは2026年3月26日、海上自衛隊艦船補給処（神奈川県横須賀市）から感謝状を受領したと発表しました。【写真】これが海上自衛隊から授与された感謝状です今回の表彰は、長年にわたる「潜水艦用防振管継手（かんつぎて）」の納入を通じて、潜水艦の運用や、制振性および静粛性の向上に寄与したことが高く評価されたものです。艦艇の安定運用を支える後方支援機関である同処から、多大な貢