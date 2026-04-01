日本代表は現地時間3月31日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた『キリンワールドチャレンジ2026』でイングランド代表と対戦し、1−0で勝利。今回の一戦にボランチの位置で先発し、中盤で攻守に存在感を示したMF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）が試合を振り返り、「自分たちが理想としていたゲーム展開に持っていくことができた」と手応えを口にした。鎌田はさらに、「こういうレベルのチームとの差