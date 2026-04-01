アイドルグループおこさまぷれ〜と。の元メンバー、りんたろー（23）が31日、インスタグラムを更新。グラビアデビューを発表した。りんたろーは「本日発売の『週刊FLASH』さんでグラビアデビューしました！」と報告し、ランジェリーショットを投稿した。りんたろーは美バストの引き立つ、白いシンプルなランジェリーを着用している。続けて「私にとって大切な"はじめて"が詰まった写真になっているので、ぜひ、今の私を見届けても