日本代表は3月31日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた『キリンワールドチャレンジ2026』でイングランド代表に1−0で勝利した。試合後、右サイドで先発出場し攻撃を牽引したMF堂安律（フライブルク／ドイツ）が取材に応じ、手応えと今後の課題を語った。「もう少しボールを持てる感覚はあった」と試合を振り返った堂安だが、強豪相手の苦しい展開も「覚悟した上で開き直ってプレーできた」と精神面の充実をのぞか