イングランド代表DFマルク・グエイ（マンチェスター・シティ）が、日本代表戦を振り返った。キリンワールドチャレンジ2026が3月31日に行われ、イングランド代表は日本代表と対戦。23分に三笘薫が決めたゴールが決勝点となり、0−1で敗れた。なお、イングランド代表にとっては、アジア勢相手に11試合目（6勝4分け1敗）にして初黒星を喫することとなった。また、イングランド代表の公式サイトによると、試合前まで同代表は公式