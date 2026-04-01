モデルのマギー（33）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。F1日本グランプリ（三重・鈴鹿サーキット）での様子を投稿した。「F1観戦中は、オフィシャルシャンパンでもあるMo〓（ダイエレシス付きE小文字）t＆Chandonを頂いていました」とつづり、白のインナーにスラリと伸びた脚線美際立つデニムショートパンツコーデでジャケットを羽織った姿でシャンパンを楽しむショットをアップ。「実は、シャンパンファイトの歴史もモ