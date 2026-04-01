日本代表DF谷口彰悟（シント・トロイデン）がイングランド代表戦を振り返った。3月31日、キリンワールドチャレンジ2026で日本はイングランドとウェンブリー・スタジアムで対戦した。イングランドはエースのFWハリー・ケインが急きょ欠場となったほか、多くの主力がコンディションの問題などで離脱。トーマス・トゥヘル監督は、偽9番を配置したシステムで臨んできた。日本は中盤でのボール奪取から始まったカウンターで、最後