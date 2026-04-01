女優の幸田あかり（22）が31日までにインスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。幸田は「明日発売『週刊FLASH』お久しぶりに登場します」と告知し、ランジェリー姿を披露した。幸田は黒いシンプルなランジェリーを着用。あおむけの全身ショットで、しなやかなボディーラインを見せつけている。続けて「春っぽく、ヘルシーでgirlyなイメージです皆さん是非、ご覧ください！」と呼びかけた。この投稿にフォロワーから