日本代表は31日、アウェイでイングランド代表と対戦し、三笘薫のゴールで勝利を収めた。イングランド戦の勝利はこれが初めて。昨年10月のブラジル代表戦に続き、また新たな歴史が刻まれた。伊東純也は先発出場し、80分までプレー。28日のスコットランド代表戦では右ウイングバックを務めたが、この日は右シャドーでの出場となった。「今日のような強い相手とやってボールを持たれると、守備の時間が長くなる。奪った後のカウン