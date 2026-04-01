◇インターリーグブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月31日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が31日（日本時間4月1日）、本拠ロッキーズ戦に「4番・三塁」で先発。5回1死満塁の第3打席で見逃し三振に倒れた。2回先頭打者の第1打席は、ボールカウント2―2から低めスライダーを見逃し三振。4回無死一塁の第2打席は鋭い当たりの左直だった。5回はブルージェイズが2点を先制してなお1死満塁のチャンスだっ