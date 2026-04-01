フリーアナウンサー今井友理恵（32）が31日までにインスタグラムを更新。ダンスレッスン中のショットを投稿した。「今はabemaのWORLD SCOUTにハマってます。オーディション番組見るとこちらまでダンスのモチベ高まる笑」とつづり、ダンスレッスン中の姿と、食事の写真をアップした。ショート丈のシャツを着用し、おなかをチラ見せさせている。続けて「踊ってもチャラにならないくらい食べ過ぎておりますけどもはい#ダンスレ