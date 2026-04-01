イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が、日本代表戦でのエース不在を嘆いた。イギリスメディア『BBC』が伝えた。3月31日、キリンワールドチャレンジ2026でイングランドはウェンブリー・スタジアムに日本を迎えた。大量35名を招集した中、ケガやコンディション不良などで多くの選手がチームを離脱。さらに、出場が決定していたエースのFWハリー・ケインもトレーニング中に問題があり急きょ欠場する形となった。日本は主