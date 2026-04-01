レースクイーン（レースアンバサダー）阿澄音々（25）が31日、インスタグラムを更新。はじめての雑誌への掲載を報告した。阿澄は「なんと…！本日発売の週刊SPAさんに掲載していただきました」と報告。「ずっと目標だった雑誌掲載、ついに叶いました」と明かし、黒のランジェリーにガーターストッキング姿を披露した。そして「はじめてで緊張してるけど…絶対ゲットしてほしいな。見つけたら報告してね。感想もぜんぶ見にいくよ