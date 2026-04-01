スコアレスで迎えた23分、三笘薫の守備から日本代表の先制点が生まれる。0トップ気味に落ちてプレーするコール・パーマーに対し、三笘がチェック。鎌田大地、上田綺世とつないでボールを受けると、自らドリブルで持ち運び、左サイドの中村敬斗へ展開する。その中村のクロスに再び三笘が合わせ、ゴールネットを揺らした。「狙いがうまくいって、前半に1点取れればと思っていました。1点取れたことで自分たちも目線が合いますし、