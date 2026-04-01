◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３１日（日本時間４月１日）、ロッキーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場した。５回１死満塁で迎えた３打席目はカウント１―２から低めのスライダーを見送ったがストライク判定。メジャー移籍後、初めて自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）でのチャレンジを試みたが、ストライク