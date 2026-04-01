◆米大リーグカージナルス―メッツ（３１日・米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）メッツの千賀滉大投手（３３）が、敵地のカージナルス戦で今季初登板のマウンド。３回まで４安打２失点となっている。先頭のウェザーホルトにカッターを右前に運ばれ、１アウト後バールソンを歩かせ１死一、二塁。ここで４番ウィンがバント安打を狙ってきたが、千賀は落ち着いて処理し三塁封殺。５番ゴーマンも左飛に打ち取った