元フジテレビでフリーアナウンサーの加藤綾子（40）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。番組で着用した衣装を投稿した。「『なぜそこ？＋』衣装です」と報告。「私服では黒多めですが衣装で全身黒は初めてかも」とつづり、黒のシャツに、すそにかけて広がるデザインの黒パンツルックを公開した。また別の投稿では「3月の衣装」もアップ。「春らしい色合いにうっとり」と鮮やかなショッキングピンクのハイネックトップス