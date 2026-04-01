日本代表のGK鈴木彩艶が31日、ロンドンで行われた『キリンワールドチャレンジ2026』のイングランド代表戦に先発出場して1−0の勝利に貢献。好セーブを披露して完封勝利の立役者のひとりとなった守護神は試合後、チームが一丸とって手にした白星への手応えを口にした。試合は終盤、ホームの大声援を受けるイングランドが猛攻を仕掛ける展開に。セットプレーから幾度となくゴールを脅かされたが、日本は集中力を切らさず対応。鈴