元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香が１日、巨人ＯＢで野球解説者の槙原寛己氏、フリーアナウンサーの笠井信輔らが所属する芸能プロダクション「株式会社オールラウンド」とマネジメント契約を締結した。同社公式サイトで発表された。◆株式会社オールラウンド発表全文本日、２０２６年４月１日より市井紗耶香のマネージメントを開始いたしますことをご報告いたします。今後とも、応援のほど何卒よろしくお願いいたします