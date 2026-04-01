ロシア南部ボロネジ州で演習に参加する軍輸送機アントノフ26＝2021年8月（ロシア西部軍管区提供・タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア国防省は3月31日、ロシアが実効支配するウクライナ南部クリミア半島で、軍輸送機アントノフ26が消息を絶ったと発表した。タス通信によると、輸送機は断崖に激突し、乗員ら計29人の死亡が確認された。国防省によると、輸送機は外部から損傷を受けた痕跡はなく、機体の不具合が原因とみられる。